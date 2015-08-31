У Білорусі автомобіліста оштрафували за георгіївську стрічку на задньому склі

За ініціативи обласної організації Об'єднаної громадянської партії було порушено кримінальну справу відносно власника автомобіля у зв'язку з його підтримкою сепаратизму й екстремізму в сусідній країні за статтею 130 КК Республіки Білорусь (розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі), повідомляє Радыё Свабода.

"Перевірку за даним фактом провів дільничний інспектор міліції Ленінського РВВС Могильова. В результаті керівництвом РВВС прийнято рішення про те, що в діях водія автомашини "Пежо" ознаки складу злочину, передбаченого ст. 130 КК Республіки Білорусь, відсутні", - повідомив начальник управління охорони правопорядку і профілактики УВС Могильовського облвиконкому Павло Смирнов.

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Також було складено протокол за порушення правил експлуатації транспортного засобу.

"21 серпня відносно водія складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 18:12 КаП. Він підданий стягненню штрафу у розмірі 90 тисяч рублів", - сказав Смирнов.

Згідно з пунктом 194.13 ПДР забороняється участь у дорожньому русі транспортного засобу із зовні видимими наклейками (зображеннями), крім тих, що розміщуються в установленому порядку: розпізнавальних знаків транспортних засобів, дозволу на допуск транспортного засобу до участі в дорожньому русі, реклами, інформації про належність транспортного засобу відповідної організації (індивідуальному підприємцю).