В Узбекистані заборонили неугодну владі науку

У предметі «Політологія. Теорія і практика будівництва демократичного суспільства в Узбекистані» відкинуто перше слово «Політологія», передає Озодлік Радіосі.

При цьому в наказі міністра вищої і середньої спеціальної освіти не сказано про причини відмови від зазначеного предмета.

Варто наголосити, що в Узбекистані з 2013-14 навчальних років у вишах країни був припинений випуск політологів. Останні дипломи за спеціальністю «Політологія» були видані випускникам у 2013 році.

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Причиною скасування предмета політології, як кажуть, стала «відсутність наукової методології політології, вивчення тем цього предмета з іншими предметами, наявність підручників з цього предмету, заснованих виключно на західній літературі, які не відповідають національній спадщині», а також невисвітлення цим предметом «узбецької моделі».

У свою чергу відомий узбецький політолог Фарход Таліпов різко розкритикував скасування міністерством викладання політології. Він порівняв ставлення уряду Узбекистану до освіти зі сталінськими часами.

"У колишньому Радянському Союзі в 1930-1940-х роках був такий термін – лженаука. До числа таких наук відносили генетику, кібернетику, геополітику і навіть велася боротьба з ними. Ми дуже сподіваємося, що політологію – професію XXI століття – не спіткає та ж доля в Узбекистані", - наголосив він.