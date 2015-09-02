Величезний провал у землі в Пермському краї Росії збільшився в рази (фото, відео)
18:45, 02 вересня 2015Світ
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Провал у Солікамську (Пермський край, Росія) значно збільшився в розмірах.
Про те, що воронка стала в два рази більшою, свідчать знімки, зроблені з повітря, передає Ura.ru.
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При виявленні воронка була приблизно 20 на 30 метрів, через кілька днів збільшилася до 30 на 40 метрів, а в лютому 2015-го була на 58 87 метрів. Наразі невідомо, яких розмірів досяг провал.
Нагадаємо, що НП у Солікамську сталася 18 листопада 2014 року. На місці обвалу був занедбаний рудник, який не ніс небезпеки для місцевого населення. Комісія Ростехнагляду дійшла висновку, що причинами обвалу став землетрус, що стався ще в 1995 році.
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