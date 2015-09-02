Величезний провал у землі в Пермському краї Росії збільшився в рази (фото, відео)

Про те, що воронка стала в два рази більшою, свідчать знімки, зроблені з повітря, передає Ura.ru.

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При виявленні воронка була приблизно 20 на 30 метрів, через кілька днів збільшилася до 30 на 40 метрів, а в лютому 2015-го була на 58 87 метрів. Наразі невідомо, яких розмірів досяг провал.