Китай скоротить чисельність армії на 300 тисяч осіб

Про це оголосив китайський лідер Сі Цзіньпін, відкриваючи парад, присвячений 70-річчю закінчення Другої світової війни, передає Бі-бі-сі.

Народно-визвольна армія Китаю вважається найбільшою армією в світі: її особовий склад перевищує 2 млн військовослужбовців.

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"Досвід війни змушує людей ще більше цінувати мир. Незважаючи на те, як будуть розвиватися події, однак Китай ніколи не прагнутиме до домінування, Китай ніколи не прагнутиме до розширення і ніколи не змусить інших переживати трагедії, які переніс він", - заявив на параді лідера Китаю.

У той же час західні спостерігачі вважають парад демонстрацією сили в момент, коли Пекін знову висуває свої територіальні претензії в Південно-Китайському морі.

У Китаї вважають, що єдина мета грандіозного параду, в якому беруть участь 12 тис. осіб і 500 одиниць військової техніки, - вшанування величезних втрат, понесених громадянами країни під час війни.