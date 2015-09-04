У Росії хочуть зобов'язати водіїв погоджуватися на донорство органів

Російській Держдумі запропонували розглянути поправки, які зобов'язують закріпити законодавчому рівні у посвідченні водія відмітку про згоду на донорство органів.

Автором ініціативи виступив член Громадської палати Росії Шаміль Ганцєв, повідомляє РБК.

"За словами громадського активіста, близько 10 тисяч росіян потребують трансплантації органів, але 2014 року було проведено лише 1,5 тисячі таких операцій. Смертність в черзі осіб, які чекають на трансплантацію становить 60%", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що наразі російський закон "Про трансплантацію органів і (або) тканин людини" встановлює презумпцію згоди на посмертне донорство органів і тканин. Це означає, що лікарі мають право вилучати органи для пересадки, у разі якщо загиблий або його близькі не заявили про свою незгоду.

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"У квітні 2015 року МОЗ розробив проект нового закону про донорство. Серед нововведень — дозвіл посмертного вилучення органів у дітей зі згоди батьків", - нагадує автор статті.