Російські депутати хочуть визнати кримських сепаратистів "жертвами репресій України"

Відповідний законопроект зареєстрований 7 липня депутатами на чолі з лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим, повідомляє Українська правда.

Дію вже чинного закону про політрепресії в СРСР пропонується поширити на жителів Криму, які "зазнали репресій з боку української влади за свої політичні переконання".

Хронологічно зареєстровані правки охоплюють весь період після проголошення незалежності Україною в 1991 році до незаконної анексії Криму Росією у 2014-му.

Під російську "реабілітацію" мають потрапити ті, хто зазіхав на цілісність України, що у версії РФ називається "закликами і діями, спрямованими на возз'єднання території Республіки Крим з РФ".

Читайте такожПоклонська заробила в 2014 році майже 2 млн рублів

Як відомо, в Україні розслідується низка кримінальних справ проти кримських сепаратистів і колабораціоністів, на чолі з Сергієм Аксьоновим і Володимиром Константиновим.

Також ГПУ розслідує справи проти кримських суддів і правоохоронців, які зрадили присязі Україні і працюють на окупаційний режим.