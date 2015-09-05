Після теракту в сирійському місті спалахнули протести - ЗМІ

Про це повідомляє Російська Служба Бі-Бі-Сі.

Загиблий шейх Вахід аль-Балус у своїх проповідях критично висловлювався як про ісламістів, так і про режим Башара Асада.

За вибухом на вулиці, по якій проїжджав автомобіль аль-Балуса, пішов ще один - на цей раз біля лікарні, куди доставляли поранених. За словами місцевих правозахисників, у двох вибухів загинули не менше 25 людей, ще 50 поранені.

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Після цього в місті спалахнули стихійні протести. Повідомляється, що натовп повалив з п'єдесталу пам'ятник попереднього правителя Сирії і батька нинішнього президента Хафезу Асаду.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські війська воюють на боці армії президента Башара Асада. Так, трихвилинний ролик показує, як сирійську армію прикриває важка бронетехніка, зокрема, новітній БТР-82А, який є на озброєнні тільки в армії Росії. При цьому на відео чітко звучить російська мова.