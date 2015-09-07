ЗМІ: кілька тисяч бойовиків ІДІЛ проникли до Європи під виглядом біженців

Про це повідомляє газета Sunday Express з посиланням на агента ІД, передає DT.ua.

За даними видання, в Євросоюзі зараз знаходяться більше чотирьох тисяч "готових" бойовиків, які вирушили туди для проведення операцій в якості помсти за авіаудари по "Ісламській державі" у Сирії, які завдає міжнародна коаліція на чолі з США.

При цьому джерело газети припустило, що майбутні атаки будуть націлені тільки на західні уряди, а не на цивільних осіб.

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Агент зазначив, що бойовики вливаються у потік біженців, які прямують до Європи через Туреччину, за допомогою місцевих контрабандистів.

Його слова підтвердили два турецьких біженця-контрабандиста. Один із них зізнався в тому, що допоміг більш ніж десяти навченим бойовикам проникнути в Європу під виглядом прохачів притулку.

За його словами, деякі терористи, яким він допомагав, хотіли потрапити в Європу, щоб відвідати свої родини, інші вирушали туди "просто щоб бути напоготові".

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Угрупування "Ісламська держава" влітку 2014 року проголосила створення халіфату на захоплених територіях Сирії та Іраку. Терористи ІДІЛ відомі своєю жорстокістю по відношенню як до ворогів, так і мирних жителів.

Як повідомляв УНІАН, Росія не має наміру воювати з «Ісламською державою» без рішення Ради безпеки ООН. «Ми не будемо вступати в коаліцію, яка діє без дозволу Ради Безпеки. Вони бомблять територію Сирії без згоди сирійського уряду, без дозволу РБ. Наскільки я розумію, в Іраку вони хоча б отримали згоду уряду. Але не в Сирії», - заявив постпред РФ при ООН Віталій Чуркін.