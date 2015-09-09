Скандальний російський депутат Мілонов заявив, що готовий поїхати добровольцем на Донбас

Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».

«Я там був багато разів з гуманітарними місіями. Якщо я побачу, що там знову почалася атака на людей, я готовий поїхати і захищати. Донбас - це Росія, велика Росія», - заявив Мілонов.

За його словами, при необхідності він буде змушений стріляти.

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«Це складний моральний вибір. Я не думаю, що буду найкращим снайпером і не хочу тут бравади наводити, але я вважаю, що це обов'язок будь-якої людини, якщо він бачить, що його батьківщина і люди в небезпеці», - зазначив Мілонов.

Раніше Мілонов закликав скасувати відкритий показ фільму Олега Сенцова «Гамер» у Санкт-Петербурзі.