Данія поновлює залізничне сполучення з Німеччиною та перестає перешкоджати мігрантам

Пором у Редбі і в четвер залишається закритим для потягів. У середу саме тут данська поліція зупинила поїзд, в якому їхали близько 3 сотень мігрантів без відповідних документів, повідомляє euronews.

Вони відмовлялися покидати потяг та просити притулку у Данії, натомість хотіли потрапити до Швеції. Не бажаючи застосовувати силу, поліція кілька годин вела з ними переговори. Сотню людей вдалося вмовити вийти з вагонів та зареєструватися. Інші таки домоглися свого: поліцейські вирішила їм не перешкоджати, і вони пішли в напрямку Швеції.

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Неподалік іншого прикордонного з Німеччиною данського містечка Падбург поліція змушена була припинити рух автотрасою, бо близько 3 сотень мігрантів пішки вирушили нею до Швеції.

У четвер ж данська поліція заявила, що не буде перешкоджати пересуванню мігрантів по території країни.