Президент США вшанував пам'ять загиблих 11 вересня 2001 року

По всій країні заплановані заходи в пам'ять про той день, коли терористи-смертники захопили чотири літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один врізався в будівлю Пентагону, а четвертий розбився на полі в Шенксвіллі, штат Пенсільванія, не долетівши до передбачуваної мети – Вашингтона, повідомляє служба новин "Голосу Америки".

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Президент США Барак Обама, його дружина Мішель і співробітники Білого дому взяли участь у хвилині мовчання в сьогодні вранці. Вдень президент зустрінеться з військовослужбовцями бази Форт-Мід в околицях Вашингтона і обговорить з ними зусилля щодо забезпечення безпеки країни.

Після терактів, що відбулися 14 років тому, на місці колишнього Всесвітнього торгового центру був відкритий Музей 11 вересня, експозиція якого включає артефакти та фотографії, пов'язані з атакою.

У Пентагоні в пам'ять про події 11 вересня встановлено 184 лавки – за кількістю загиблих під кожною з яких тече вода.

У Пенсільванії був встановлений національний меморіал "Рейс 93" в пам'ять про пасажирів і членів екіпажу літака, які спробували чинити опір терористам, які захопили лайнер.