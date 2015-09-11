Цієї п'ятниці росіяни святкують День тверезості

У Росії сьогодні відзначають День тверезості, пише Эхо Москвы.

Різні заходи, присвячені темі здорового способу життя, відбуваються також у багатьох містах РФ.

У столиці відбувається акція "Москва-тверезе місто". Окрім конкурсів, росіяни зможуть отримати консультації фахівців не тільки з лікування алкоголізму, але і за методиками боротьби з курінням і ігроманією.

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Відвідувачам запропонують залишити у спеціальній «Білій книзі» свої пропозиції щодо заборони продажу алкоголю в магазинах, які розташовані у житлових будинках. Як повідомляє прес-служба московського департаменту охорони здоров'я, на спеціальному майданчику гості зможуть навчитися робити безпечне «селфі», а також взяти участь у фото-акції «Я - житель тверезого міста».

Заходи, пов'язані з темою відмови від шкідливих звичок, заплановані і в інших регіонах. Наприклад, в Читі наркологи, волонтери та студенти будуть обговорювати проблему пияцтва в регіоні.

Вперше День тверезості в Росії відзначили ще у 1911 році.