На зйомках фільму про Джеймса Бонда сталося ”ЧП”

В Італії на зйомках чергового фільму про Джеймса Бонда стався черговий інцидент. Два каскадери, що виконували складний трюк - зіткнення легкової машини з вантажівкою - одержали серйозні травми.

Обох каскадерів було доставлено в реанімаційне відділення лікарні міста Верона в критичному стані, передає телеканал "Вести-24".

Раніше повідомлялося, що англійський каскадер Данн Фрейз, зайнятий в роботі над черговим фільмом бондіани, – "Кван утіхи" - не впорався з управлінням автомашиною Aston Martin і впав в озеро з 8-метрової висоти.

Каскадер, який одержав травму грудної клітки, залишився живий після падіння автомобіля, що пролетів близько 30 метрів у повітрі у воду. Пораненого доставили в лікарню міста Больцано.

РБК