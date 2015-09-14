ВПС Венесуели двічі порушили повітряний простір Колумбії

Про це повідомляє BBC з посиланням на колумбійське оборонне відомство, передає DT.ua.

"Венесуельські військові літаки увійшли на 2,9 км вглиб колумбійського повітряного простору", - повідомили в Міноборони Колумбії.

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Повідомляється, що потім літаки повернулися до Венесуели, але згодом знову вторглися в повітряний простір Колумбії.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився продовжити закриття кордону з Колумбією на невизначений термін і оголосив режим надзвичайного стану на 60 днів. Захід застосовується за подією, в ході якого контрабандистами були поранені троє військовослужбовців збройних сил Венесуели.