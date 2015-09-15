У Сьєрра-Леоне зафіксовано новий випадок зараження Еболою

Про це повідомляє агентство France-Presse з посиланням на Національний центр по боротьбі з вірусом Ебола, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, згідно з даними центру, жертвою лихоманки стала 16-річна дівчина, яка померла в неділю в медичному центрі організації International Medical Corps (IMC) міста Макени.

Читайте такожООН необхідно майже $200 млн, щоб покінчити з Еболою до кінця року

Відзначається, що симптоми, характерні при зараженні лихоманкою, з'явилися у дівчини у вівторок, однак її госпіталізували тільки в суботу.

Раніше повідомлялося, що в селі на півночі Сьєрра-Леоне 7 вересня вірусом Ебола заразилася ще одна жінка.

Раніше УНІАН повідомляв, що в середині серпня в Сьєрра-Леоне було виведене з-під карантину ціле село Массессебе в кількості п'ятисот чоловік, що знаходиться в районі Тонкілілі на півночі країни. Це був останній в країні населений пункт, який протягом трьох тижнів існував в ізоляції після того, як в цьому районі один приїжджий помер від Еболи.