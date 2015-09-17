У столиці Іраку прогриміли 2 потужних вибухи, є жертви - ЗМІ
10:06, 17 вересня 2015Світ
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Два потужні вибухи прогриміли сьогодні в центральних кварталах іракської столиці.
REUTERS
Як повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News Arabia, є загиблі і поранені, проте їх кількість не уточнюється.
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За даними іракського телеканалу "Ас-Сумарія", один смертник підірвав себе в кварталі Баб-еш-Шаркі, населеному переважно шиїтами, поблизу ретельно охороняється, "зеленої зони" Багдада, другий - на площі Ель-Васба.
Місця вчинення терактів і під'їзди до них перекрили іракські силовики.
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