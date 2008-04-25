Єхануров: Україна не вийде з Косова незалежно від ситуації

Незалежно від ситуації у Косовому Україна збереже там свою присутність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на спільній прес-конференції у Празі з міністрами оборони Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина).

«Незалежно від того, які там (у Косовому) будуть відбуватись події, Україна збереже свою присутність», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня під час проведення спецоперації у північній частині міста Митровиця (Косово) сталося зіткнення противників проголошення незалежності Косового з поліцейськими силами ООН. Серби обстріляли будинок поліцейської станції та закидали територію гранатами. В результаті цих дій було поранено 21 працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому. Поранений під час зіткнень старший лейтенант внутрішніх військ Ігор Кіналь помер від численних осколкових поранень.