У Казахстані під час навчань затонули 4 БТРи: загинули солдати-строковики

Як повідомляє сайт Міноборони Казахстану, за попередньою інформацією, загинули 4 солдати строкової служби.

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"18 вересня в Актау при проведенні 2 етапу навчань "Центр-2015" "Ведення операції угрупованнями військ на Центрально-Азійському стратегічному напрямку" при виконанні епізоду "висадка морського десанту та блокування плацдарму" у море вийшли 6 одиниць БТР- 80 і 52 військовослужбовці. Подолавши близько 150 метрів по морю через сильний порив вітру й високу хвилю потонули 4 одиниці БТР-80. За попередніми даними, загинули 4 військовослужбовці строкової служби", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, дві одиниці техніки вийшли своїм ходом на берег.

Почалося досудове розслідування за ст.453 ч.2 Кримінального кодексу Республіки Казахстан - "недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки".