Військові, що захопили владу в Буркіна-Фасо, оголосили про створення хунти

Про це з посиланням на Reuters пише Лента.ру.

В ефірі державного каналу RTB Television представник президентської гвардії заявив: "Уряд відправлено у відставку. Замість нього було створено Раду національної демократії, яка повинна організувати загальні демократичні вибори".

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Через годину на площі Незалежності в столиці країни Уагадугу зібралися сотні людей, які вимагали від гвардійців негайно звільнити членів уряду. Солдати розігнали натовп пострілами в повітря.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президентська гвардія африканської країни Буркіна-Фасо взяла в заручники майже все керівництво країни.

Відзначається, що уник полону глава парламенту Черифф Сі, який назвав дії гвардії "атакою на республіку та її інститути" і закликав прихильників організувати акцію біля президентського палацу в Уагадугу, щоб домогтися звільнення президента і міністрів. Присутніх солдати також розігнали за допомогою попереджувальних пострілів.

Мішель Кафандо був обраний тимчасовим президентом Буркіна-Фасо в листопаді 2014 року терміном на рік. Це сталося після того, як його попередник Блез Компаоре, який прийшов до влади в 1987 році в результаті військового перевороту, був змушений покинути країну через масові протести. Президентська гвардія вважалася однією з опор влади Компаоре.