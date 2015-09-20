Туреччина завдала авіаударів по позиціях курдів на сході країни і в Іраку

Понад 90 бойовиків забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК) загинули в ході авіаударів, яких завдали винищувачі турецьких ВПС по позиціях курдів в провінції Тунджелі на сході країни, а також на півночі Іраку, повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Sabah.

Від 30 до 35 курдських бойовиків були вбиті в Тунджелі під час авіаударів, які завдали два винищувачі F-16 у відповідь на вбивство у цій провінції офіцера поліції курдськими бойовиками. Крім того, турецькі винищувачі F-16 та F-4 атакували цілі бойовиків в районі Хафтанин на півночі Іраку. За даними джерел газети, в ході авіаударів по іракській території загинули від 55 до 60 бойовиків, знищені укриття та склади зброї РПК.

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Підкреслюється, що ситуація в Туреччині різко загострилася після організованого 20 липня "Ісламською державою" теракту на кордоні з Сирією і вбивств поліцейських в південно-східних провінціях, відповідальність за які взяла на себе РПК. Всього протягом останніх двох місяців жертвами курдських бойовиків стали понад 110 поліцейських, військових, а також цивільних осіб.