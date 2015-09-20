США та Росія можуть провести прямі переговори по Сирії

Як заявив Державний секретар США Джон Керрі, президент Барак Обама вважає важливими проведення подібних переговорів з Кремлем, передає "Голос Америки".

Читайте такожМЗС Сирії допускає можливість звернення до Москви з проханням ввести військаСША та їхні союзники докладають зусиль для вирішення кризи в Сирії, де вже четвертий рік триває громадянська війна. Крім того, на сирійські міста також наступають бойовики "Ісламської держави".

Напередодні Росія заявила про готовність направити у близькосхідну країну військовий контингент.

За даними Пентагону, міністри оборони США та Росії Ештон Картер і Сергій Шойгу провели "конструктивну бесіду" щодо ситуації в Сирії. Сторони висловили готовність підтримувати контакти в областях, "де погляди США і Росії збігаються і розходяться".

Глава Пентагону заявив, що перемога над бойовиками "Ісламської держави" в Сирії є пріоритетом, проте ця мета повинна супроводжуватися зусиллями, спрямованими на політичну трансформацію в Дамаску. Для США цей політичний аспект означає відхід президента Сирії Башара Асада, у США вважають, що адміністрація Асада підтримує "Ісламську державу".

Росія, у свою чергу, є одним з найвірніших союзників Асада. Москва вже направила 200 морських піхотинців та інших військових до Сирії, а також військових радників, танки, вертольоти та іншу техніку. Москва також доставила до Сирії модульні будинки, в яких можуть розміститися до 2 тис. солдатів.