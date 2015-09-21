Німецькі винищувачі патрулюють небо над Балтикою з повним боєкомплектом

Як заявив агентству dpa генеральний інспектор Військово-повітряних сил (ВПС) Німеччини Карл Мюлльнер, озброєння літаків "не є засобом для ескалації" і служить для того, щоб зустріти потенційного противника на рівних, передає Deutsche Welle.

За словами Мюлльнера, воно також для "мотивації солдатів", які виконують завдання в повітрі над Балтикою.

Раніше німецькі ВПС вже брали участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Латвії, Литви та Естонії. Проте з вересня по грудень 2014 року вильоти проводилися без повного боєкомплекту. Як пояснив Мюлльнер, таке рішення було прийнято на політичному рівні, щоб не провокувати ескалацію конфлікту з російськими збройними силами.

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З моменту анексії Криму країни Балтії не раз заявляли про свою уразливість перед агресивною політикою Росії. У зв'язку з цим НАТО посилило патрулювання повітряного простору своїх балтійських союзників.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня видання Foreign Policy написало, що в Пентагоні країни Балтії розглядаються як найбільш ймовірний об'єкт російської агресії.