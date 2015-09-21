Угорщина слідом за Данією почала відлякувати мігрантів оголошеннями в газетах

Зокрема, потенційних нелегальних мігрантів попереджають, що в Угорщині незаконний в'їзд у країну може каратися тюремним ув'язненням.

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"Не вірте контрабандистам. Угорщина не дозволить нелегальним іммігрантам проникати на свою територію", - йдеться в тексті оголошення англійською та арабською мовами.

Раніше подібні оголошення розміщувала в газетах Лівану влада Данії.

В Лівані та Йорданії, за даними ООН, перебуває понад 2 млн сирійських мігрантів.