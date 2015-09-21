Угорщина слідом за Данією почала відлякувати мігрантів оголошеннями в газетах

16:55, 21 вересня 2015
Світ
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Угорський уряд на правах реклами розмістив оголошення в провідних газетах Лівану і Йорданії, в яких застерігає мігрантів від рішення нелегально в'їхати на територію Угорщини.

REUTERS

Зокрема, потенційних нелегальних мігрантів попереджають, що в Угорщині незаконний в'їзд у країну може каратися тюремним ув'язненням.

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"Не вірте контрабандистам. Угорщина не дозволить нелегальним іммігрантам проникати на свою територію", - йдеться в тексті оголошення англійською та арабською мовами.

Раніше подібні оголошення розміщувала в газетах Лівану влада Данії.

В Лівані та Йорданії, за даними ООН, перебуває понад 2 млн сирійських мігрантів.

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