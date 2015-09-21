Керрі: у 2017 році США приймуть щонайменше 100 тисяч біженців

Про це в неділю, 20 вересня, заявив держсекретар США Джон Керрі після зустрічі в Берліні з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на агентство dpa.

Упродовж поточного року Сполучені Штати прийняли 70 тисяч мігрантів, а наступного фінансового року, який починається у жовтні, планують прийняти 85 тисяч.

За словами Керрі, він був би радий оголосити ще більші цифри, однак у США бракує персоналу, який здійснює перевірку безпеки. "Ми робимо те, що можемо зробити в короткостроковій перспективі", - наголосив держсекретар США.

З огляду на сирійську кризу Керрі наголосив, що США хочуть вирішити цю проблему в корені. Однак, за словами політика, зробити це можна лише політичним шляхом.

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Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Канади не має наміру приймати у себе в країні більше 10 тис. сирійських мігрантів, але готовий розглядати заяви про надання притулку швидше.

Громадянський конфлікт у Сирії, що триває вже 4 роки, змусив мільйони людей бігти в сусідні Туреччину та Ліван. Багато з цих людей прямують далі - в Європу чи Америку.

В Євросоюзі, куди втекли десятки тисяч сирійців, глави МВС країн у вівторок проведуть екстрене засідання, в ході якого знов спробують домовитися про розподіл мігрантів за системою квот.