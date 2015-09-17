Прем'єр Угорщини: У відносинах з мігрантами ми керуємося власним здоровим глуздом

Таку точку зору висловив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, опублікованому в четвер, повідомляє ТАСС.

"Кожен день знаходиться хтось, хто критикує Угорщину. Прямо як у школі... Ох вже ці соціалісти! У них дуже складний хід думок. В Угорщині ми керуємося власним здоровим глуздом. Деякі хочуть незаконно перетнути наш кордон, і ми не можемо їм цього дозволити. От і все", - зауважив глава угорського уряду.

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Говорячи про подальші кроки своєї країни з охорони рубежів, Орбан підтвердив, що слідом за зведенням бар'єру на кордоні з Сербією і аналогічного рішення на румунському напрямку в його уряді розглядають також можливість перекриття прикордонної лінії з Хорватією.

"Маршрут вибирають не мігранти, а провідники. Так як скоро вони більше не зможуть перетинати Угорщину, вони змінять шлях, слідуючи, ймовірно через Румунію, - зазначив він. - З цієї причини ми вирішили побудувати захисний бар'єр на румунському кордоні вздовж річки Муреш. І ми також дуже ймовірно побудуємо ще один - вздовж хорватського кордону".

Як підкреслив Орбан, строгий контроль, який Будапешт встановив на своєму кордоні, повністю відповідає нормам ЄС з охорони зовнішніх рубежів. "Угорщина виявилася єдиною країною, яка всерйоз сприйняла Шенгенські угоди, і тепер нас критикують за це. Просто смішно, - сказав він. - Однак я з радістю бачу, що все більше європейських керівників стають на той же шлях. Таким чином, ми бачимо, що угорські позиції не є екстремістськими".

Угорський прем'єр також повідомив, що всупереч негативному образу, який отримала Угорщина в очах Західної Європи, його країна постійно приймає біженців із Близького Сходу. "За останні п'ять років, починаючи з "арабської весни", ми прийняли у себе 1,5 тис сімей. Поселити цих людей - що опинилися в небезпеці християн - попросила нас Коптська церква. Ми раніше це не афішували", - уточнив Орбан.

У зв'язку з цим політик піддав гострій критиці дебати навколо перерозподілу мігрантів між країнами ЄС, вказавши на необхідність спершу розібратися з першопричинами нинішньої кризи. "Ми готові сьогодні розглядати можливість прийому нових біженців. Але зараз не час про це розмовляти. Потрібно спершу обговорити способи зупинити цей потік. Якщо ж ви сперечаєтеся про квоти, спокійно дивлячись на весь цей потік, що йде з Близького Сходу, це справжнісіньке запрошення", - переконаний Орбан.