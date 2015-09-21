Угорщина схвалила використання нелетальної зброї проти мігрантів

Військовослужбовці зможуть застосовувати нелетальну зброю, в тому числі гумові кулі, сльозогінний газ та сітки, передає Бі-бі-сі. Згідно з новим законом, армія отримує право приймати участь у патрулюванні кордону.

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Раніше парламент Угорщини значно посилив міграційне законодавство, ввівши за нелегальне проникнення на територію країни покарання у вигляді тюремного ув'язнення.

Щоб зупинити неконтрольований потік мігрантів, Угорщина вже перекрила металевим парканом з колючим дротом кордон із Сербією і почала будувати аналогічну стіну на кордоні з Хорватією.

За найбільш консервативними оцінками, за цей рік через територію Угорщини пройшли вже понад 200 тис. мігрантів, які прагнуть потрапити в економічно розвинені країни Євросоюзу, в першу чергу в Німеччину.