З початку року до Європи Середземним морем прибули понад 473 тисячі мігрантів

Про це повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає ТАСС.

Загалом з початку року до Європи прибули 473 тис. 887 мігрантів та біженців, вказує МОМ. З них понад 349 тис. зійшли на берег у Греції і близько 122 тис. - в Італії.

"Принаймні 182 тис. мігрантів прибули із Сирії, і тепер сирійці складають близько 40% всіх мігрантів", - повідомив офіційний представник МОМ Джоел Міллман.

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З початку року при спробі дістатися до Європи загинули 2812 мігрантів.

Сирійці складають основну групу мігрантів, які прибули до Греції - 175 тис. 375 осіб. У цю країну прибули також більше 50 тис. афганців та понад 11 тис. пакистанців. В Італії основну групу мігрантів складають еритрейці - 30 тис. 708 осіб. Крім того, в цю країну прибули понад 15 тис. нігерійців і близько 9 тис. сомалійців.

17 вересня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про розподіл 120 тис. біженців з країн ЄС. Вживання таких заходів має рекомендаційний характер. Остаточне рішення повинна прийняти Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ країн спільноти, які вкотре зберуться в Брюсселі 22 вересня.