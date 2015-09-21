Хорватія закрила головний пункт пропуску на кордоні з Сербією

Останнім закрився для проїзду вантажівок найважливіший прикордонний пункт Батровчі-Баяково на автобані E70. Це сталося сьогодні вранці, після того, як перед прикордонним пунктом вишикувалась черга з вантажівок та легкових авто завдовжки понад 10 км, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Повідомляється, що закриття кордону завдає значної економічної шкоди. Міністр торгівлі Сербії Расім Ляїч заявив, що через скорочення обсягів транзитних перевезень та звичних обсягів експорту економіка країни несе багатомільйонні збитки.

Крім цього, як повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на хорватське видання Vecernij list, міністр внутрішніх справ Хорватії Ранко Остоїч особисто зустрів в місті Товарник (поблизу сербського кордону) автобуси з мігрантами і звернувся до них з поясненнями процедурних питань.

Відео зі зверненням міністра опубліковано на урядовому каналі в Youtube. "Ассаламу алейкум, мене звати Ранко і я міністр внутрішніх справ. Скоро ви отримаєте змогу відпочити, а потім поїдете далі в Європу. Ви отримаєте їжу, зможете прийняти душ. Прошу слухати те, що каже поліція", - заявив Ранко Остоїч мігрантам, які в цей час уважно його слухали і кивали головами.

"З такими обіцянками, як у Орбана (прем’єр Угорщини. – Ред.), далеко не підеш", - пояснив пізніше міністр, зазначивши, що людяність у будь-якому випадку – краща політика".

Перед цим Хорватія заявила, що більше не в змозі приймати біженців. Однак прем’єр-міністр Хорватії Зоран Міланович пообіцяв що країна використовуватиме більш людські методи, ніж Угорщина.