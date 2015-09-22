Amnesty International закликає ЄС не закривати кордони для біженців
Міжнародна організація Amnesty International закликає країни ЄС надати біженцям захист, безпечне і безперешкодне перетинання кордонів замість їх закриття та використання проти мігрантів особливих поліцейських підрозділів.
Про це йдеться в заяві організації, передають РИА Новости.
"Замість того, щоб закривати кордони і направляти підрозділи поліції особливого призначення, прикордонні країни ЄС повинні забезпечити безпечний прохід для людей, які потребують міжнародного захисту", — заявила Amnesty International напередодні зустрічі глав МВС країн ЄС, на якій буде обговорюватися питання квот прийому біженців, а також екстреного саміту ЄС щодо цієї проблеми.
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Amnesty International при цьому підкреслила, що "провал на саміті неможливий". "Лідери ЄС повинні досягти угоди по організованій та гуманній відповіді на проблему", — йдеться в заяві. "На столі переговорів вже є ряд варіантів рішень, не вистачає лише політичної волі", — підкреслює Amnesty International.
Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Угорщини схвалив закон, що дозволяє уряду використовувати армію для врегулювання кризи з біженцями.