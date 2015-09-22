Ізраїльські ЗМІ підрахували кількість військової техніки РФ на сирійському аеродромі в Латакії

Про це пише Лента.ру з посиланням на Newsru.co.il.

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"В даний час Росія зосередила на авіабазі в Латакії 28 бойових літаків, у тому числі 12 бомбардувальників Су-24, 12 штурмовиків Су-25 та чотири винищувачі Су-30, а також 20 бойових і транспортних вертольотів. Крім цього, повідомляється про використання безпілотних апаратів для розвідки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за наявною непідтвердженою інформацією першими цілями для російського угруповання в Сирії може стати підтримка Сирійської Арабської армії і проурядових сил у районах Пальміри та Ідліб.

"Якщо нарощування сил буде продовжуватися такими ж темпами, то до початку наступного тижня угруповання (російських військових - УНІАН) може зрости вдвічі", - зазначається у повідомленні.