Україна готова розглянути питання щодо направлення миротворців до Грузії

Україна готова розглянути з усіма зацікавленими сторонами питання про свою участь в миротворчих операціях в Грузії, йдеться в спільній заяві президентів двох країн Віктора Ющенка і Михайла Саакашвілі.

Заяву поширило МЗС Грузії в середу ввечері.

"Президенти України та Грузії розглянули сучасний стан навколо врегулювання грузино-абхазського і грузино-осетинського конфліктів. Україна готова розглянути питання про свою участь в миротворчих операціях разом з іншими зацікавленими сторонами", - сказано в заяві.

Як раніше повідомляв УНІАН, Ющенко і Саакашвілі в заяві висловили стурбованість спробами Росії поставити під сумнів територіальну цілісність Грузії шляхом підвищення статусу відносин з Абхазією і Південною Осетією, а також розцінили дії Москви як фактичне підштовхування цих невизнаних республік до відділення від Грузії.