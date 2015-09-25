Основною темою зустрічі президентів США і РФ стане ситуація в Україні - Білий дім

Разом з тим, в Кремлі та Білому домі виникли розбіжності з приводу теми, яка стане основною в ході зустрічі, пише Reuters.

У Білому домі стверджують, що основою діалогу стане ситуація на сході України, де проросійські бойовики ведуть бойові дії проти Києва, і що стало причиною введення санкцій проти РФ.

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У свою чергу, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спробував переконати, що Обама й Путін будуть обговорювати проблему з Сирією, куди Росія останнім часом активно поставляє озброєння та будує військові бази. При цьому, українське питання, за словами Пєскова, торкнуться, "якщо залишиться час".

У відповідь на це висловлювання спікер Білого дому Джош Ернест на брифінгу для журналістів відповів, що "буде час". При цьому Ернест відкинув ймовірність будь-яких важливих заяв за підсумками зустрічі глав держав.

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Сторони також розійшлися в заявах про ініціаторів зустрічі. Так, у Кремлі заявили, що вона відбудеться "за взаємною згодою". Однак, Ернест зазначив, що ініціатива виходила від Володимира Путіна. За слова Ернеста, російська сторона набагато більше потребує зустрічі з американською стороною через вплив економічних санкцій.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра оборони США Ештона Картера, дискусії щодо Сирії з Російською Федерацією не змінять політику США щодо засудження дій Росії в Україні і не змінять політику санкцій.