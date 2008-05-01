Путін - другий після Далай-лами за версією Time

Президент Росії Володимир ПУТІН увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Список обнародуваний на сайті цього американського журналу, що назвав раніше В.ПУТІНА "людиною 2007 року".

Президент РФ займає в списку "лідерів і революціонерів" друге місце після Далай-лами, статтю про російського лідера написала екс-держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ, передає Газета.ру з посиланням на РІА Новости.

"Після наших перших зустрічей в 1999 і 2000 роках я описала в своєму щоденнику ПУТІНА як людину жорстку, упевнену в собі, працелюбну, патріотичну і таку, що зачаровує. За минулі роки він став упевненішим в собі і для Заходу - менш чарівним", - написала М.ОЛБРАЙТ.

На ілюстрації портрет президента Росії стилізований під відомі зображення Петра I.

До списку також увійшли: президент США Джордж БУШ, колишній прем`єр-міністр Великої Британії Тони БЛЕР, глава КНР ХУ Цзіньтао, мер Нью-Йорка Майкл БЛУМБЕРГ, а також троє кандидатів на пост президента США - Хіларі КЛІНТОН, Барак ОБАМА і Джон МАККЕЙН.

Уп`яте Time складає список 100 політиків, учених, письменників, музикантів, бізнесменів, які своїм прикладом або талантом зробили найбільший вплив на світовий розвиток.