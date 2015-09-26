"Всего, за что мне бывает стыдно": Макаревич написав новий вірш про ситуацію в РФ

Відомий російський музикант Андрій Макаревич, який критикує Кремль за війну проти українського народу, написав новий вірш про ситуацію в Росії.

Твір музикант опублікував на своїй сторінці в Facebook. За його словами, вірш "навіяв Шлосберг".

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Як повідомляв УНІАН, 24 вересня депутати Псковських обласних зборів ухвалили рішення достроково позбавити повноважень лідера Псковського «Яблука» депутата Лева Шлосберга, який першим повідомив про смерть російських десантників на Донбасі.

«Питання дійсно не тільки в мені, тому що створюється прецедент, коли за переконання і громадянську позицію, за певні дії, за слова, написані на папері, за журналістику можуть позбавити не лише посади, але і статусу депутата», - сказав він.