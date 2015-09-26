"Всего, за что мне бывает стыдно": Макаревич написав новий вірш про ситуацію в РФ
За його словами, вірш "навіяв" російський депутат Шлосберг, якого позбавили статусу після повідомлень про загибель десантників РФ на Донбасі.
Відомий російський музикант Андрій Макаревич, який критикує Кремль за війну проти українського народу, написав новий вірш про ситуацію в Росії.
Твір музикант опублікував на своїй сторінці в Facebook. За його словами, вірш "навіяв Шлосберг".
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Як повідомляв УНІАН, 24 вересня депутати Псковських обласних зборів ухвалили рішення достроково позбавити повноважень лідера Псковського «Яблука» депутата Лева Шлосберга, який першим повідомив про смерть російських десантників на Донбасі.
«Питання дійсно не тільки в мені, тому що створюється прецедент, коли за переконання і громадянську позицію, за певні дії, за слова, написані на папері, за журналістику можуть позбавити не лише посади, але і статусу депутата», - сказав він.
Шлосберг навіяв...Ходжу по краюНе вибираю Стежку іншу.Мене рятуючи,Кричать - "Ондрюша,Повернися на сушу!"Спасибі, зн...Posted by Андрій Макаревич on 25 вересня 2015 р.