Росіянин, який критикував Кремль, попросив політичного притулку в Україні

ЦПро це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що на Чернігівщині в одному з пунктів пропуску на кордоні з Росією під час проведення прикордонно-митного оформлення до представників Держприкордонслужби звернувся громадянин Російської Федерації, який попросив для себе та своєї сім’ї політичного притулку на території нашої держави.

У ДПСУ зауважують, що чоловік пояснив, що таке рішення він разом з сім’єю прийняв у зв’язку з переслідуванням на території Росії.

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«Під час фільтраційних заходів, які проводилися спільно зі співробітниками СБУ, було встановлено, що даний громадянин на території Росії неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності через критику існуючої влади. У ході слідства неодноразово відбувались обшуки. В 2014 році після початку війни на сході України чоловік не припиняв критикувати дії керівництва Росії, через що було відкрито нову кримінальну справу», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що постійні переслідування змусили росіянина залишити територію Російської Федерації. Наразі його разом із сім’єю пропущено через кордон та направлено до міграційної служби.