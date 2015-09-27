Цукерберг хоче забезпечити біженців інтернетом

Завдяки цьому біженці зможуть отримати кращий доступ до допомоги та підтримувати свої сімейні зв'язки, сказав пан Цукерберг у виступі на форумі ООН в Нью-Йорку, повідомляє BBC Україна.

Читайте такожМеркель незадоволена Facebook у зв'язку з поширенням расистських постів

Він також сказав, що Facebook приєднається до нової кампанії, спрямованої на те, аби протягом п'яти років інтернет став доступним для всіх людей на планеті.

Серед інших відомих людей, які також приєдналися до цієї кампанії, - рок-зірка Боно, актриса Шарліз Терон, підприємці Білл Гейтс і Річард Бренсон та співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз.

Доступ до інтернету зараз мають приблизно три мільярди людей у всьому світі, і метою цієї кампанії є зробити його доступним ще для чотирьох мільярдів.