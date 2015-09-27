В Австралії провалля розміром з футбольне поле поглинуло частину пляжу з кемпінгом

Як передає NEWSru, нічний інцидент дивом обійшовся без жертв: всім відпочиваючим вдалося втекти від стрімко наступаючого моря, яке поглинуло декілька автомобілів.

Провал стався на популярному серед туристів "Райдужному пляжі" у районі кемпінгу Inskip Point. Розмір провалля швидко досяг півкола з радіусом близько 100 метрів. Його глибина сягнула близько трьох метрів.

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У Twitter компанії CareFlight, що займається евакуацією постраждалих, повідомляється, що один з чоловіків ледве не потонув, але його врятували за допомогою гелікоптера.

Рятувальники повідомляють, що з небезпечного району було евакуйовано близько 140 осіб.

Появу провалля журналісти пов'язують із серією невеликих землетрусів, що сталися в цьому районі в останні дні.