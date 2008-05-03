Золотого Туркменбаші приберуть з центру Ашгабата

Наймонументальніший із сотень прижиттєвих пам`ятників першому президенту Туркменістану Сапармурату Ніязову - Арку Нейтралітету - буде перенесено з площі біля президентського палацу на південь столиці.

Встановлена на вершині арки позолочена статуя туркменського лідера, що повертається слідом за сонцем, була однією з візитних карток Ашгабата епохи Туркменбаші, повідомляє «Газета.Ру».

Рішення про перенесення монумента було прийняте в п`ятницю на засіданні уряду, повідомляє його прес-служба.

Воно пояснюється тим, що «на півдні столиці бере початок однойменний з Аркою проспект Нейтралітету і там же формується новий сучасний архітектурний ансамбль».

С.Ніязов, проголошений довічним президентом, керував країною понад 15 років. У грудні 2006 року він помер на 67-му році життя від серцевої недостатності.

Сьогодні величезні портрети Туркменбаші прибрані з вулиць столиці, зникають його бюсти з фойє адміністративних будівель і готелів. Місяцю січню, перейменованому при С.Ніязові в Туркменбаші, повернули звичну назву за григоріанським календарем.