Туристичний рейтинг очолила Нова Зеландія

Нова Зеландія очолила сотню найкращих туристичних напрямів світу, а грецький острів Родос визнаний найпопулярнішим місцем відпочинку в Європі, повідомляє Reuters.

Не зважаючи на нинішню економічну кризу, подорожчання пального, стурбованість екологічною ситуацією, хаос в аеропортах, пристрасть до подорожей у любителів нових вражень не згасає, констатують експерти. Туризм як і раніше популярний, особливо європейський напрям.

Підтвердженням тому є міжнародний рейтинг, вперше складений авторитетним інтернет-ресурсом TripAdvisor. До першої двадцятки найпопулярніших місць відпочинку увійшли сім європейських міст. Родос зайняв в цьому списку п`ятий рядок. Щедрим сонцем (300 сонячних днів в році) і буйною рослинністю цей острів в Егейському морі зобов`язаний середземноморському клімату, який незмінно привертає велику кількість туристів.

Другим за популярністю європейським напрямом визнаний австрійський Зальцбург, де головним туристичним хітом є місця, пов`язані з Моцартом. Лідером на британському напрямі став спа-курорт Бат. Серед європейських країн найбільший інтерес у туристів викликає Італія. Сім міст цієї держави Апеннінського півострова увійшли до числа 25 кращих місць відпочинку на планеті. У двадцятку кращих напрямів Європи потрапили також місто Сієна в Італії, Дінгл на південному заході Ірландії і Брюгге в Бельгії.

РБК