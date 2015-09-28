У Китаї і Тайвані терміново евакуюють місцевих жителів через наближення супертайфуну (фоторепортаж)

Станом на 8:00 28 вересня, в містах Веньчжоу, Тайчжоу, Чжоушань і Нінбо провінції Чжецзян (Східний Китай) терміново евакуйовано 80 тис. 914 місцевих жителів у зв'язку з наближенням тайфуну "Дуцзюань", 22 тис. 854 риболовецьких суден повернулися в порти або перебувають в безпечних акваторіях.

Про це в понеділок повідомили в провінційному Штабі з боротьби з повенями, тайфунами і посухою, пише Сіньхуа.

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Наголошується, що о 5:00 27 вересня 21-й за рахунком в цьому році тайфун "Дуцзюань" перетворився на супертайфун. За прогнозом фахівців, 27-30 вересня у ряді провінцій Східного і Південного Китаю пройдуть дощі. Кількість опадів досягне 100-350 мм, місцями - 250-400 мм

У зв'язку з наближенням тайфуну "Дуцзюань" в Східному Китаї задіяно режим реагування на надзвичайні ситуації.

Lenta.ru з посиланням на The Guardian повідомила, що на Тайвані через супертайфун «Дуцзюань» було евакуйовано близько 3 тис. людей, більшість з яких туристи. Мандрівників вивезли з популярних курортів, зокрема з Зеленого острова й острова Лань, де найближчим часом очікується сильний поривчастий вітер і грози.

За даними обсерваторії Гонконгу, пориви вітру під час тайфуну «Дуцзюань», якому присвоєно максимальний ступінь небезпеки, можуть досягати 227 кілометрів на годину.

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Очікується, що тайфун пройде уздовж узбережжя Японії, а потім добереться до Тайваню. Згідно з прогнозами, висота хвиль може досягати 13 метрів.

Раніше в Японії через «Дуцзюань» було скасовано близько 100 внутрішніх авіарейсів.