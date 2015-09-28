Обама згоден співпрацювати з Путіним щодо Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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Він зазначив, що ситуація у Сирії «не повернеться до довоєнного статус-кво».

«Асад відреагував на мирні маніфестації шляхом репресій і вбивств», - заявив Обама.

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За його словами, реалізм вимагає того, щоб у Сирії було створено перехідний уряд.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Пентагону заявив, що перемога над бойовиками "Ісламської держави" в Сирії є пріоритетом, однак ця мета повинна супроводжуватися зусиллями, спрямованими на політичну трансформацію в Дамаску. Для США цей політичний аспект означає відхід президента Сирії Башара Асада, у США вважають, що адміністрація Асада підтримує "Ісламську державу".

Росія, в свою чергу, є одним з найбільш вірних союзників Асада. Москва вже направила 200 морських піхотинців та інших військових у Сирії, а також військових радників, танки, вертольоти і іншу техніку. Москва також доставила в Сирію модульні будинки, в яких можуть розміститися до 2 тис. солдатів.