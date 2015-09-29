У Вінниці завершено прийом анкет кандидатів в патрульну поліцію – на одне місце 34 особи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Вінницькій області.

Прийом анкет тривав протягом трьох тижнів й за цей час зареєструвалося 8849 бажаючих служити в новій правоохоронній структурі. Із них 66,6% подали анкети онлайн.

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Більшість бажаючих служити в новій поліції це чоловіки. На сьогодні їх частка складає 67%. 56,5% відсотків кандидатів на службу в патрульній поліції мають вищу освіту. Із загальної кількості 7,9% заявок подали діючі працівники міліції.

Конкурс на одне місце нового поліцейського у Вінниці складає 34 особи на місце. Планується, що на початку 2016 року на вулиці Вінниці вийдуть 260 патрульних поліцейських.

Наступний етап відбору, який чекає на кандидатів, — тестування на загальний рівень розвитку. Про дату проведення тестування усіх претендентів інформуватимуть електронним листом або по телефону.