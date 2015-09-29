Росія перекинула шість бомбардувальників Су-34 на сирійську авіабазу біля Латакії - ЗМІ

Про це повідомляє The Aviationist, посилаючись на дані радарних спостережень, пише Новое время.

Видання пише, що бомбардувальники слідували за літаком Ту-154 ВПС Росії, і авіагрупа пролетіла над Каспійським морем, Іраном і Іраком, перш ніж увійти в повітряний простір Сирії.

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Раніше в Пентагоні повідомляли, що на аеродромі під Латакією продовжує створюватися російська авіабаза для надання допомоги правлячому в Сирії режиму в боротьбі проти бойовиків, у тому числі проти ІДІЛ.

Як відомо, згідно з даними американських розвідувальних супутників, на авіабазі вже розміщено десятки бойових літаків, включаючи 4 фронтові бомбардувальника Су-24, 12 штурмовиків Су-25 і 12 винищувачів-бомбардувальників Су-30, а також десятки вертольотів та іншого озброєння і військова техніка.