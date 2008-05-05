Кількість жертв урагану ”Наргіс” зросла до 350 людей

Жертвами урагану "Наргіс" у М’янмі, за останніми даними, стали більш як 350 чоловік, сотні тисяч жителів залишилися без притулку і питної води.

Як повідомляє NEW.ru, очікується, що кількість загиблих може істотно збільшитися, як тільки но туди доберуться загони розвідувачів.

Уряд країни в неділю ввів режим надзвичайного стану в районі колишньої столиці країни Янгона (Рангуна), а також у містах Пегу, Ірравадді, в Монській і Каренській національних областях країни.

У всьому районі, яким пройшов ураган, пошкоджені лінії електропередач і телефонного зв`язку. Через це залишається практично невідомою ситуація на всій постраждалій території.

Координатор системи ООН у регіоні заявив, що кількість жертв може значно зрости.

Регіональне представництво Червоного Хреста вже підготувало необхідне устаткування і інвентар, а також фахівців для відправлення до постраждалих районів. Проте, згідно із законодавством, на пересування іноземних фахівців у зонах стихійного лиха накладаються обмеження. Тим часом влада М’янми повідомила, що, "можливо, прийме міжнародну гуманітарну допомогу, остаточна відповідь з цього "делікатного питання" надійде пізніше". Проте зараз представники міжнародних організацій, як і раніше, не можуть здійснити поїздку до постраждалих районів.

Тропічний циклон "Наргіс" пройшов над великими регіонами Нижньої і Центральної Бірми минулої суботи - за тиждень до призначеного на 10 травня загальнонаціонального референдуму з питання про нову конституцію М’янми. Раніше військові власті відмовилися допустити на пункти для голосування незалежних, зокрема міжнародних, спостерігачів і мають намір розкривати урни з бюлетенями у присутності 10 останніх з черги виборців.