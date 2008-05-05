Грузія повідомила Росію про вихід із двосторонньої угоди з ППО
16:47, 05 травня 2008Світ
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Повідомлення МЗС Грузії
Міністерство закордонних справ Грузії сьогодні офіційно повідомило російську сторону про вихід із двосторонньої угоди між Міністерствами оборони двох країн про співпрацю у сфері Протиповітряної оборони (ППО) від 19 квітня 1995 року.
Про це повідомляє МЗС Грузії, передає "Новини-Грузія".
Відповідну ноту було передано директором Департаменту МЗС Грузії з питань Росії Іраклієм ТОРОНДЖАДЗЕ посланникові Росії в Грузії Андрію СМАГУ.
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