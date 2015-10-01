Москва самостійно фінансує військову операцію в Сирії - Пєсков

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Російська сторона (фінансує)", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, хто забезпечує фінансування операції в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

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На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала першого авіаудару в Сирії, однак не по ісламістам, а по опозиціонерам. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".



