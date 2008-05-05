Білий дім зробив запит на 20 млн доларів на військову допомогу Польщі

Білий дім запитав у конгресу США 20 млн. дол. на надання військової допомоги Польщі.

Адміністрація президента США зробила цей запит у складі ширшого бюджетного проекту на 2008-2009 фінансовий рік без згадки про переговори щодо розміщення на польській території елементів американської системи ПРО. Проте джерела в держдепартаменті підтвердили, що запропоновані асигнування повинні піти на задоволення умов Варшави, висунутих в переговорах щодо ПРО, передає Associated Press.

США мають намір розмістити 10 ракет-перехоплювачів на території Польщі в рамках третього позиційного району ПРО США в Східній Європі. Але протягом переговорів польська сторона заявила, що недостатньо захищена від загроз з боку Росії. У Варшаві розраховують на допомогу з боку США в модернізації національної протиповітряної оборони для захисту від ракет середнього і малого радіусу дії. Зокрема Польща хотіла б одержати дорогі зенітно-ракетні комплекси Patriot 3, а також протиракетні системи THAAD в рамках угоди по ПРО.