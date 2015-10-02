Іракським біженцям стане важче отримати притулок у Фінляндії

Міністр внутрішніх справ Петтері Орпо з Коаліційної партії Фінляндії прогнозує, що країна значно посилить умови надання притулку біженцям з Іраку. Про це він розповів в інтерв'ю Yle.

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МВС чекає на рапорт імміграційного відомства, але голова міністерства вважає абсолютно зрозумілим, що Фінляндія ставиться біженців з Іраку, наприклад, з Багдада, прихильніше, ніж інші Північні країни. Це питання обговорювалось на дебатах щодо бюджету в парламенті країни.

"Якщо ми подивимося на ситуацію в Північних країнах і будемо виходити з того, що Фінляндія повинна бути з ними на одному рівні, то, звичайно, ми повинні зробити умови прийому значно жорсткішими", - заявив міністр після дебатів.

Крім того, влада Фінляндії чекає відомостей про можливі зміни в політиці Євросоюзу. На це піде близько двох тижнів.