Німеччина посилює правила надання притулку
19:41, 29 вересня 2015Світ
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Уряд Німеччини затвердив новий законопроект про біженців, що посилює правила надання притулку.
REUTERS
Якщо закон буде схвалений парламентом і вступить в силу, то жителі Косова, Чорногорії, Албанії та Боснії не зможуть прохати про надання притулку, оскільки Німеччина оголосила ці країни безпечними, повідомляє Російська служба ВВС.
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Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр також рекомендував розробити закон, який дозволив би німецьким властям у спрощеному порядку приймати рішення про надання притулку або про відмову в ньому.
За пропозицією міністра, будь=який мігрант, чия історія виглядає недостовірною, може бути затриманий прямо на кордоні і депортований.
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