Німеччина посилює правила надання притулку

Якщо закон буде схвалений парламентом і вступить в силу, то жителі Косова, Чорногорії, Албанії та Боснії не зможуть прохати про надання притулку, оскільки Німеччина оголосила ці країни безпечними, повідомляє Російська служба ВВС.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр також рекомендував розробити закон, який дозволив би німецьким властям у спрощеному порядку приймати рішення про надання притулку або про відмову в ньому.

За пропозицією міністра, будь=який мігрант, чия історія виглядає недостовірною, може бути затриманий прямо на кордоні і депортований.