Кількість мігрантів у Європі перевищила півмільйона
13:46, 29 вересня 2015Світ
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Кількість мігрантів, які прибули в Європу в цьому році, вже перевищила 500 тис. осіб. Це вдвічі більше, ніж за весь 2014 рік.
REUTERS
Про це повідомило Агентство ООН у справах біженців, передає Бі-бі-сі.
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Згідно з останніми даними понад 514 тис. осіб прибули в Європу по морю, їм вдалося вижити, майже 3 тис. вважаються загиблими або зниклими без вісти.
За інформацією ООН, більшість мігрантів прибуває в Європу з Сирії.
Навряд чи кількість бажаючих перебратися в Європу зменшиться у зв'язку з настанням холодів, зазначають в організації.
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