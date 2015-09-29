Кількість мігрантів у Європі перевищила півмільйона

Про це повідомило Агентство ООН у справах біженців, передає Бі-бі-сі.

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Згідно з останніми даними понад 514 тис. осіб прибули в Європу по морю, їм вдалося вижити, майже 3 тис. вважаються загиблими або зниклими без вісти.

За інформацією ООН, більшість мігрантів прибуває в Європу з Сирії.

Навряд чи кількість бажаючих перебратися в Європу зменшиться у зв'язку з настанням холодів, зазначають в організації.